Coronavírus. PM alerta que "não estamos num planeta diferente"

António Costa reitera por isso que cabe a cada um tomar as medidas de prevenção adequadas, em especial aqueles que estiveram em locais com vários casos, como em Itália, que devem estar "particularmente atentos e com mais cuidado ainda do que todos nós".



O chefe do executivo, falando aos jornalistas em Bragança, realça que até agora, a nível da União Europeia, não foi decidido o encerramento de qualquer fronteira por "não se justificar", garantindo que estão a ser seguidas as recomendações internacionais.



No entanto, reitera as recomendações do ministro da Educação, que desaconselhou as tradicionais viagem de finalistas na Páscoa, para diminuir o risco de propagação do coronavírus.



O primeiro-ministro disse ainda que as medidas estão a ser tomadas à medida do necessário e com proporcionalidade e pede a quem tem suspeitas de ter contraído o Covid-19 para ligar para a linha telefónica SNS24 e não se dirigir a uma urgência ou a um centro de saúde.