Coronavírus poderá vir a condicionar viagens de finalistas

As escolas estão a ser aconselhadas a ponderar o cancelamento de visitas de estudo e viagens de finalistas ao estrangeiro. A recomendação do Ministério da Educação chegou ontem aos estabelecimentos de ensino e António Costa já reforçou a ideia de que devem ser evitadas todas as deslocações para países com casos de infeção.