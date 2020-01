Coronavírus. Portugal quer retirar cidadãos de Wuhan

O grupo já está a preparar a saída com a embaixada de Portugal.Ontem, em declarações à Antena1, um dos portugueses que está retido num hotel na cidade de Wuhan, afirmou que “o problema é chegar a Xangai e depois ficar 14 dias em quarentena”.“Eu prefiro ficar aqui no apartamento, ao contrário do que os americanos estão a pensar fazer, que é fretar um voo, vir diretamente a Wuhan, toda a gente embarcar e eles irem diretamente para São Francisco, que é assim que eles estão a planear”, esclareceu Jaime Catão.

A embaixada está em contacto com vários países europeus para saber se têm cidadãos interessados em aproveitar a viagem.O Governo português desaconselha os portugueses a efetuarem viagens para a China, a não ser urgentes.Não se confirmou a infeção de um homem que apresentava suspeitas e que foi hospitalizado no sábado, no hospital Curry Cabral, em Lisboa, depois de ter regressado de Wuhan.