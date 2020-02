Coronavírus. Português a caminho de hospital no Japão

FOTO: Flavio Lo Scalzo, Reuters

O português a bordo do navio cruzeiro e que está infetado com o novo coronavírus foi transferido esta madrugada para um hospital no Japão. A unidade situa-se na cidade de Okazaki. Adriano Maranhão foi transportado do porto de Yokohama para o hospital num autocarro juntamente com outras pessoas com suspeitas de infeção.