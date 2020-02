Coronavírus. Profissionais do INEM indignados com material danificado e insuficiente

Rui Lázaro, dirigente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, lamenta a forma como o processo está a ser conduzido.

O sindicato que representa os profissionais do INEM espera ver os problemas resolvidos depois da reunião que está marcada para a manhã de segunda-feira com o secretário da saúde.



Se às ambulâncias do INEM está a chegar material danificado para proteção contra o coronavírus, aos bombeiros nem isso.O presidente da Liga Portuguesa de Bombeiros, Jaime Marta Soares, considera que o material é necessário, mas depois de ter questionado as autoridades sobre o assunto, foi-lhe dito que no atual contexto não há motivos para equipar as ambulâncias dos bombeiros.Jaime Marta Soares diz acreditar que as autoridades de saúde em Portugal vão equipar os bombeiros com kits de proteção contra o coronavírus quando for necessário.