Coronavírus. Repatriados de Wuhan devem ter alta no próximo fim de semana

O grupo de cidadãos chegou no domingo (2 de fevereiro) ao aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa. Todos estiveram na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto.Com o seu consentimento, estão sob isolamento profilático enquanto decorrer o período de incubação (até ao aparecimento de sintomas de infeção) do novo coronavírus. O período, de 14 dias, termina em meados de fevereiro.”, afirmou Graça Freitas, diretora-geral da Saúde.No Hospital Pulido Valente, em áreas reservadas para o efeito, podem fazer exercício físico e circular no exterior com máscaras de proteção.As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que varia entre um dia a duas semanas, sem que o vírus seja detetado.Os sintomas associados à infeção pelo COVID-19 são mais intensos que a gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, como falta de ar.

Dois novos casos suspeitos deram negativo



As análises aos dois novos casos suspeitos de coronavírus em Portugal - uma doente regressada da China que foi encaminhada para o Hospital Curry Cabral e um homem que regressou da China que está internado no Hospital de São João – deram negativo.O resultado do paciente internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, foi "negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com duas amostras biológicas negativas", afirmou, ontem a DGS em comunicado.Os dois pacientes tinham regressado da China, mas não tinham qualquer relação entre eles, segundo explicações dadas pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

DGS vai preparar mais hospitais



Para Graça Freitas, “nós não temos a intensidade de trocas de pessoas e bens como têm países muito maiores do que nós. Em termos de probabilidades puras. Nós somos dez milhões e o nosso fluxo com outros países será menor do que de países muito maiores do que o nosso”.

Graça Freitas garantiu que Portugal tem um dispositivo de saúde robusto, que está preparado para um eventual caso de COVID-19.“O sistema de saúde português, a Direção-Geral da Saúde e o dispositivo de Saúde pública que Portugal tem, que é bastante robusto, ativou novamente e está a atualizar os seus planos de contingência, as suas medidas de preparação, as suas medidas de resposta e as suas orientações”, esclareceu a diretora-geral da Saúde.Segundo Graça Freitas, “a, que estão em termos de hospitais, e que se estão a preparar para fazer o teste laboratorial, sem depender que as amostras biológicas tenham de vir para o continente”.Já o centro e o sul do país vão ter hospitais de segunda linha, no plano de contenção do surto em Portugal.“Há pessoas que não tendo sintomas precisam de informações sobre o coronavírus. Têm dúvidas, não sabem o que fazer. Não sabem se devem fazer viagens. Não sabem se devem adquirir certos bens de determinadas proveniências”, acrescentou.





O COVID-19 já provocou mais de mil mortos e mais de 44 mil pessoas infetadas na China. Ainda assim, o número diário de novos casos de contágio está a diminuir.