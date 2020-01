Coronavírus. Suspeito de 45 anos a caminho do Hospital de São João

Está a caminho do Hospital de São João, no Porto, um homem com suspeita de estar infetado com coronavírus, sabe a RTP. É um empresário de Felgueiras com mais de 45 anos que fez uma viagem de negócios à China. Não esteve em Wuhan, epicentro do surto, mas numa cidade onde há registo de casos.