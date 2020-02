Coronavírus. Tripulação que repatriou portugueses corre "risco mínimo" de contaminação

No seguimento da confirmação do primeiro caso de coronavírus na Bélgica por parte de um cidadão que viajou com os portugueses até França, a delegada de Saúde do Alentejo garante que o risco de a tripulação ter sido contaminada é "mínimo".



Filomena Araújo explica que os tripulantes estavam devidamente protegidos para que não fossem contaminados. "Nunca se diz que há risco zero, mas o risco é mínimo", assegurou a delegada de Saúde do Alentejo.



Sobre a tripulação que aterrou em Beja, Filomena Araújo afirma que "o resultado positivo do cidadão belga em nada muda as regras" relativamente ao rastreio realizado.



O voo que chegou na segunda-feira a Beja com parte da tripulação que repatriou os portugueses em Wuhan é um Airbus A319. Foi esse avião que fez o transbordo dos passageiros de Marselha para a Bélgica.