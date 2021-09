Corpo chega a Belém no sábado, homenagem nos Jerónimos e funeral no domingo

No domingo, haverá uma cerimónia oficial de homenagem a Jorge Sampaio no Mosteiro dos Jerónimos -- como aconteceu nas cerimónias fúnebres de Mário Soares, em janeiro de 2017, também com honras de Estado -- antes da saída do funeral para o Cemitério do Alto de São João, em Lisboa.

O velório, no antigo picadeiro real, depois adaptado a Museu Nacional dos Coches, que fica junto ao Palácio de Belém, estará aberto ao público entre as 12:00 e as 23:00 de sábado, e a cerimónia oficial nos Jerónimos decorrerá entre as 11:00 e as 13:00 de domingo.

Estas informações sobre as cerimónias fúnebres de Jorge Sampaio foram transmitidas pelo ministro de Estado Augusto Santos Silva, em declarações aos jornalistas em que esteve acompanhado por José Manuel dos Santos, representante da família do antigo Presidente da República, de quem foi assessor cultural.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira, pela morte do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, e cerimónias fúnebres de Estado.

Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu hoje aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.