Corpo de taxista encontrado no Barreiro

Lusa

Foi no Barreiro que apareceu o corpo do taxista que caiu esta madrugada na ribeira de Odivelas. O comandante Nelson Viana, dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, confirma o aparecimento da vítima, muito para além da área de 15 quilómetros definida para as buscas.