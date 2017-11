Corpos de vítimas de legionella devolvidos às famílias

O Ministério Público explicou, em comunicado, que não recebeu "qualquer declaração de óbito" das duas vítimas mortais do surto de legionella e por isso teve de solicitar as autópsias, essenciais para a investigação



Este inquérito está a ser feito em paralelo com o das autoridades de saúde.



As famílias das duas vitimas mortais puderam assim prosseguir com as cerimónia fúnebres. O Instituto de Medicina Legal entregou os corpos ontem durante a tarde.



Os funerais do homem de 77 anos e da mulher de 70 deverão realizar-se hoje.



Os velórios das duas vítimas tinha sido interrompido na terça feira ao final da tarde, para que os corpos pudessem ser autopsiados.