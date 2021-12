Corrida aos testes. Centros no Algarve sem vagas até final do ano

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Já não há vagas até ao fim do ano em centros de testagem no Algarve.

Por isso, alguns centros estão a tentar aumentar a capacidade diária. Em Lisboa como no Algarve, avolumam-se as filas de espera para os testes antigéneo gratuitos.