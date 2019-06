Corrupção autárquica. Multiplicam-se os casos investigados pela PJ

Uma teia apanhou no final do mês de maio os presidentes das Câmaras de Santo Tirso e Barcelos. A operação da PJ investigou suspeitas de corrupção, tráfico de influência, participação económica em negócio.



Joaquim Couto saiu em liberdade, com uma caução de 40 mil euros, porque renunciou a todos os cargos públicos, incluindo o de presidente da Câmara de Santo Tirso. Já o autarca de Barcelos permaneceu em funções e por isso ficou em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, impedido de contatar funcionários da Câmara. Agora, pede substituição temporária para poder esclarecer o caso.



De acordo com a PJ, a Operação Teia envolve viciação fraudulenta de concursos e ajustes diretos. Implica ainda o presidente do IPO do Porto e a mulher do presidente da Câmara de Santo Tirso. Manuela Couto já tinha sido constituída arguida em outubro, no âmbito da Operação Éter, relacionada com o turismo do norte.



Valdemar Alves é outro autarca que vai ter de responder à Justiça. Para já, o presidente da câmara de Pedrógão só foi constituído arguido na semana passada por causa das alegadas irregularidades na reconstrução de casas destruídas no fogo de 2017. A PJ realizou buscas na autarquia e no gabinete do fundo Revita.



Corrupção, participação económica em negócio são alguns dos crimes a ser investigados. Valdemar Alves era já desde há quatro meses arguido no processo do incêndio que matou 66 pessoas.



Também em março, o Ministério Público constituiu arguido o agora deputado Manuel Frexes, por suspeitas de prevaricação e corrupção nas antigas funções de presidente da Câmara do Fundão.



O último relatório do Conselho de Prevenção da Corrupção afirma que 48% dos casos analisados envolvendo corrupção estão relacionados com autarquias.