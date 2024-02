Corrupção na Madeira. Prossegue interrogatório a Avelino Farinha

O empresário Avelino Farinha está a ser interrogado no Campus da Justiça em Lisboa. O interrogatório foi suspenso ao final da tarde de sábado. Os três arguidos do processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira estão detidos há 13 dias.

Depois do empresário madeirense, ainda falta ouvir o ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado.



O advogado de defesa diz que o ex-autarca está a aproveitar o tempo de detenção para preparar os interrogatórios.



Já o advogado do empresário Avelino Farinha, revela que o cliente está a colaborar e que, no final, não se vai justificar a prisão preventiva.