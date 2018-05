Corrupção. Soluções legislativas não devem ficar dependentes de casos judiciais mediáticos

RTP05 Mai, 2018, 10:39 / atualizado em 05 Mai, 2018, 13:27 | País

Marcelo Rebelo de Sousa revela estar preocupado com a percepção que os portugueses têm da corrupção no Estado e com o tempo que levam os processos judiciais.



E deixa um desafio aos partidos: “Se há necessidade de elaborar legislação que corresponda verdadeiramente àquilo que é fundamental para o país ou para o Estado de Direito democrático, então eu penso - mas está nas mãos dos partidos - que os partidos devem actuar”.



Numa entrevista exclusiva ao PÚBLICO e Renascença, que será publicada na segunda e terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa argumenta que a situação é suficientemente urgente para que as soluções legislativas não fiquem dependentes do final de casos judiciais mediático que vão marcando a actualidade.

Recusando referir-se a processos como o de José Sócrates ou a investigações como a de que é alvo Manuel Pinho, Marcelo vinca que “os partidos devem actuar, não dependendo de casos concretos, de processos concretos, de vicissitudes concretas.”



Na entrevista, o Presidente não avança com possíveis soluções concretas. Relembra o pacto para a justiça que surgiu depois do apelo que lançou e lança um pedido aos deputados. “Continuo a esperar que esse trabalho realizado conheça alguns frutos”. Abrindo a porta a que eles possam ir mais longe do que aquilo que ficou registado no pacto: “Admito que há muitas outras iniciativas pensáveis, que vão para além daquilo que foi na altura discutido pelos parceiros da Justiça.”No caso específico do combate à corrupção, os vários agentes judiciários deixaram de fora o enriquecimento ilícito e a delação premiada. “Aí houve, digamos, uma intervenção mais limitada, é evidente. Até porque há temáticas que são consideradas muito polémicas e que deparam com o juízo de inconstitucionalidade do TC”, admite o chefe de Estado.No entanto, Marcelo elenca duas preocupações: a de “ir mais além” no domínio da prevenção (“os próprios protagonistas no domínio da prevenção dizem” que isso é desejável, anota); e o de acelerar o tempo judicial.