Costa agradece ao cardeal patriarca e ao bispo Américo Aguiar em almoço em S. Bento

"O primeiro-ministro convidou o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, o Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, e a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, para um almoço de agradecimento pela organização da Jornada Mundial da Juventude", lê-se numa nota do gabinete de António Costa.

O almoço realiza-se a partir das 12:30 de hoje na Residência Oficial do Primeiro-Ministro, no palacete de S. Bento, e contará também com a presença da ministra Ana Catarina Mendes, que coordenou a intervenção do executivo na organização da JMJ 2023.

A JMJ decorreu em Lisboa, Loures, Fátima e Oeiras entre terça-feira e domingo e contou com a participação de cerca de 1,5 milhões de pessoas nos vários eventos que decorreram no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, segundo a organização.

A jornada, cuja próxima edição decorrerá em 2027 em Seul, é considerada o maior acontecimento da Igreja Católica.

Ao longo do evento, o Papa Francisco reforçou a mensagem de que "a Igreja é para todos" e a necessidade de cuidar da "casa comum", a Terra.