Costa anuncia Conselho de Ministros extraordinário sobre relatório da Comissão Técnica

António Costa falava aos jornalistas após ter estado presente na sessão de lançamento do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, na Culturgest, que teve a presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

O relatório da Comissão Técnica Independente, entidade criada pelo parlamento na sequência de uma proposta do PSD, será entregue na Assembleia da República na quinta-feira.

"Iremos ter um Conselho de Ministros extraordinário no próximo dia 21 exclusivamente dedicado à análise do relatório da Comissão Técnica Independente. Queremos passar das recomendações do relatório à prática", declarou o líder do executivo.

Segundo António Costa, a partir do relatório, o Governo quer "executar as medidas que são necessárias não só para apurar as responsabilidades que devam ser apuradas em relação ao que ocorreu, como, mais importante, tomar as medidas que devam prevenir que no futuro não voltem a acontecer as tragédias" da dimensão das que se registaram no último verão.

Perante os jornalistas, o primeiro-ministro frisou que a Comissão Técnica Independente foi criada no âmbito da Assembleia da República por proposta do PSD e que recolheu apoio unânime de todas as bancadas.

"Aguardamos com muita ansiedade os resultados desta comissão, que foi exemplar no seu processo de constituição e que conta com peritos de grande competência técnica, metade dos quais designados pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. De uma forma informada e cientificamente robusta, esse relatório permitir-nos-á olhar para o que se passou e para um desafio de fundo que tem pela frente", acrescentou.