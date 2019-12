Costa anuncia "passo decisivo para acabar com suborçamentação do SNS"

O primeiro-ministro utilizou as redes sociais para dizer que esta quarta-feira vai ser dado um "passo decisivo" para acabar com a suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde. Já ontem António Costa dizia que o Orçamento do Estado de 2020 ia trazer uma "boas notícias" para a Saúde.