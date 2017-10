Costa apela a comportamentos responsáveis em fim de semana de risco

RTP27 Out, 2017, 17:24 | País

"Duplicamos os meios aéreos disponíveis e temos um grande reforço do dispositivo com 4 mil bombeiros mobilizados mas sobretudo um grande reforço do patrulhamento, por parte da GNR, da PSP e das Forças Armadas", com elementos do Exército, da marinha e da Força Aérea e no ar, como efeito dissuasor e deteção de focos de incêndio, indicou.



Apoios aos criadores de gado

António Costa insistiu no apelo "para que todos tenhamos muito cuidado com os comportamentos que temos no espaço rural, no espaço florestal, que em particular não haja queimadas"."Bem sei que estamos quase no final de outubro mas infelizmente é como se estivéssemos a meio de agosto", sublinhou.O primeiro-ministro revelou esta sexta-feira os apoios dados aos criadores de gado que viram as suas produções afetadas pelos incêndios e pela seca, lembrando que 600.000 cabeças de gado que estão a carecer de alimentação."Em colaboração com as Forças Armadas, a cooperação da Indústria e o Ministério da Agricultura, criamos cinco bases logísticas onde conseguimos concentrar as rações, onde conseguimos concentrar a palha e depois fazer a distribuição", revelou António Costa, agradecendo todo o apoio prestado nesta operação pelo Exército."Estão em mais uma missão de serviço público e de apoio numa situação de emergência", sublinhou o chefe de Governo.O primeiro-ministro sublinhou ainda a necessidade de repor o tecido produtivo da região centro. "É "fundamental repor as empresas a funcionar, assegurar a subsistência dos agricultores e dos seus animais".