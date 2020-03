Costa apela a "esforço acrescido de contenção na circulação social"

António Costa revela que vai comunicar aos partidos durante a tarde as medidas do plano de contingência. Às 20h00, o Conselho de Ministros volta a reunir para tomar as decisões finais, tendo em conta as opiniões dos partidos. Só depois elas serão anunciadas ao país."Qualquer decisão não é isenta de consequências", argumenta o primeiro-ministro.





"Temos indiciadas um conjunto de medidas que têm a ver quer com o encerramento de espaços públicos, quer com a criação de condições de apoio à manutenção da atividade económica e ao apoio ao rendimentos das famílias que sejam afetadas por alguma destas medidas", acrescenta o primeiro-ministro.

Questionado sobre o eventual encerramento das escolas, Costa lembra que muitas escolas já optaram por fechar por precaução e por haver grande concentração de pessoas. Mas o chefe do executivo argumenta que fechar as escolas apenas para mudar a concentração de pessoas para espaços mais de convívio "não resolve o fundo do problema", referindo-se ao facto de muita gente ter ido por exemplo para a praia., argumentou. E aproveitou para lembrar que não é por não estar na sala de aula, e estar noutro local "que o risco de contaminação é menor", lembra.Costa lembra que a primeira preocupação de cada um de nós é "evitar ser um transmissor", relembrando os conselhos de higiene.Sobre as medidas preconizadas pelo executivo, Costa lembra que não se está a decidir para um período de tempo definido, mais sim para um "período que pode ser relativamente indeterminado".