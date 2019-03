Costa assegura que passes sociais a preço reduzido vão chegar a todo o país

Foto: Nuno Patrício/RTP

António Costa assegura que todas as comunidades intermunicipais vão adotar o modelo até 15 de maio.



Esta sexta-feira foi assinado o acordo entre o Estado e a Área Metropolitana do Porto para os passes com valor reduzido, com o autarca da Invicta a elogiar o primeiro-ministro e a responder às acusações de eleitoralismo.



Reportagem de Lurdes Dias.