Costa avalia consequências do incêndio em Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos

Lusa 18 Jun, 2017, 18:18 | País

Fonte oficial do Governo disse à agência Lusa que estas deslocações de António Costa tem como principal objetivo preparar o plano de resposta do Estado face às consequências do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e que já fez 61 mortos.

Nestas deslocações, o líder do executivo tem estado acompanhado pelos ministros do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e da Agricultura, Capoulas Santos.

Após ter estado reunido ao início da tarde com autarcas e bombeiros em Pedrógão Grande, onde se inteirou da situação "de forma a coordenar a resposta a dar às populações atingidas", António Costa seguiu para Castanheira de Pera e depois para Figueiró dos Vinhos, onde se encontra neste final da tarde.

"O primeiro-ministro tem transmitido mensagens de solidariedade às populações afetadas e tem tido várias reuniões com autarcas, com representantes das corporações de bombeiros e com elementos locais da Proteção Civil. O principal objetivo do primeiro-ministro é preparar o plano de resposta para o pós-incêndio", salientou a mesma fonte do executivo.

Na rede social Twitter, o primeiro-ministro escreveu que nas reuniões que tem mantido "a prioridade é a salvaguarda de vidas humanas, controlar os focos de incêndio e apoiar as populações vítimas deste flagelo".