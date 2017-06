Partilhar o artigo Costa chefia delegação do Governo que esta manhã chega ao local do incêndio Imprimir o artigo Costa chefia delegação do Governo que esta manhã chega ao local do incêndio Enviar por email o artigo Costa chefia delegação do Governo que esta manhã chega ao local do incêndio Aumentar a fonte do artigo Costa chefia delegação do Governo que esta manhã chega ao local do incêndio Diminuir a fonte do artigo Costa chefia delegação do Governo que esta manhã chega ao local do incêndio Ouvir o artigo Costa chefia delegação do Governo que esta manhã chega ao local do incêndio

Tópicos:

Pedrógão, Proteção,