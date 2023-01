Costa confiante em acordo com sindicatos de professores

António Costa ainda acredita num acordo com os sindicatos dos professores. E garante que as negociações continuam na próxima semana.

Na reunião da Comissão Nacional do PS, o secretário-geral socialista defendeu um novo modelo para a carreira docente, que evite professores deslocados.



António Costa voltou a sublinhar que é uma "fantasia" a ideia que as autarquias vão gerir os professores no processo de descentralização.