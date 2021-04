Costa critica "carpideiras oficiais das dificuldades"

O primeiro-ministro rejeita embarcar no que chama de carpideiras oficiais das dificuldades. Em Sintra, na inauguração do maior centro de saúde do país, António Costa enalteceu os valores do 25 de abril e da Europa, com os fundos comunitários a permitirem mais meios nos cuidados de saúde primários.