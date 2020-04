Costa defende "o máximo de contenção até final de abril"

O primeiro-ministro esteve esta manhã reunido com o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, para analisar um possível aliviar de medidas de restrição das celebrações religiosas. Sobre a polémica das comemorações do 25 de Abril no Parlamento, Costa não se quis pronunciar diretamente, dizendo que não é tempo de divisões, mas sim de união.