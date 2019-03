Costa defende que é preciso continuar a afirmar em Portugal a igualdade de género

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Esta advertência foi deixada por António Costa antes de assinalar o Dia Internacional da Mulher com um almoço na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, Lisboa, em que estiveram presentes 18 figuras femininas com posições relevantes na sociedade portuguesa.



Com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a escutá-lo, António Costa, no seu breve discurso, rejeitou a tese de que a dinâmica da evolução social, por si só, resolva os problemas de desigualdade de género e defendeu que a igualdade entre homens e mulheres "não é um favor, mas um benefício para todos".