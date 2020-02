Costa defende que não "se pode confundir cenários com previsões"

“Não se cofundam o que são cenários com o que são previsões. As autoridades que trabalham no terreno com cenários para prepararem o que tem de ser preparado, para o caso de alguma eventualidade”, afirmou o chefe do Governo em Quarteira, à margem da cerimónia dos 100 anos da Proteção Civil.