Costa define violência doméstica como "desafio coletivo" em dia de luto

RTP07 Mar, 2019, 09:16 / atualizado em 07 Mar, 2019, 10:16 | País

Desde o início do ano morreram pelo menos 12 mulheres vítimas de violência doméstica | Lusa

António Costa usou o Twitter para recordar as vítimas de violência doméstica, num dia de luto nacional que é instituído pela primeira-vez e em que se regista mais um homicídio de uma mulher.







“A violência doméstica é uma grande tragédia que assinalamos com o luto nacional, evocando na perda das vidas e no sofrimento das vítimas, que não aceitamos viver numa sociedade que silencia e ignora”, aponta o primeiro-ministro no Twitter.







Numa segunda mensagem, o chefe de Governo refere que a violência “tem de ter fim” e que esse “é um desafio coletivo de toda a sociedade”.











A violência tem de ter fim e este é um desafio coletivo de toda a sociedade e de cada um de nós.

Evocar as vítimas é começar a agir. — António Costa (@antoniocostapm) 7 de março de 2019

As mensagens são publicadas em dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica, proposto ao Conselho de Ministros por Mariana Vieira da Silva, a nova ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. As mensagens são publicadas em dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica, proposto ao Conselho de Ministros por Mariana Vieira da Silva, a nova ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.





A proposta da governante foi aprovada pelo Governo na quinta-feira e promulgada na sexta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Agenda dedicada à violência doméstica





Na véspera do Dia Internacional da Mulher, que se assinala todos os anos a 8 de março, a agenda do Governo para esta quinta-feira será especialmente dedicada à problemática da violência doméstica.





Depois do debate quinzenal na Assembleia da República, durante a tarde – onde será discutido um voto de pesar pelas vítimas de violência doméstica - o primeiro-ministro vai estar presente numa reunião de trabalho do Governo com a comissão técnica multidisciplinar para melhorar a prevenção e combate à violência doméstica.





António Costa fará ainda uma intervenção sobre o tema durante uma cerimónia pública de assinatura de protocolos, que irá decorrer no Palácio Paz, em Lisboa, com vista ao reforço dos gabinetes de atendimento a vítimas de violência de género. Nesta cerimónia estará também a ministra da Justiça, Francisca van Dunem.





A equipa será liderada por Rui do Carmo Moreira Fernando e deverá apresentar, até daqui a três meses, um relatório final com propostas para prevenir e combater a violência doméstica.

Mais uma mulher assassinada



Entretanto, na noite de quarta-feira, em Vieira do Minho, distrito de Braga, uma mulher foi morta pelo marido. De acordo com informações da GNR, o suspeito entregou-se às autoridades.





A Guarda Nacional Republicana informou ainda que o homicídio ocorreu num quadro de violência doméstica, ainda que as autoridades não tenham qualquer registo anterior em relação aos dois indivíduos.







Segundo o Jornal de Notícias , a mulher de 39 anos foi vítima de estrangulamento. Desde o início do ano morreram pelo menos 12 mulheres vítimas de violência doméstica, refere o Diário de Notícias





No ano passado, morreram 28 mulheres vítimas de violência em contexto doméstica, segundo os dados facultados pela UMAR (União de Mulheres e Alternativa e Resposta).



"Cultura cívica é muito importante"





A partir de Angola, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou as vítimas de violência doméstica em Portugal.





No primeiro dia da visita de Estado, de passagem pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o dia de luto nacional pelas vítimas “é uma chamada de atenção, é simbólico, mas a ideia é mobilizar as pessoas”.





O chefe de Estado salienta que, nos primeiros meses do ano, o país assiste “ao que aparenta ser, e espero que não seja, uma escalada em termos de violência doméstica, e concretamente de violência sobre mulheres”.







Durante uma aula-debate, o Presidente da República destacou que a “cultura cívica é muito importante”.

“Pode haver as melhores leis, e é bom que haja leis que previnam e que reprimam, e que haja instituições que o façam, à medida das leis", destacou. Mas referiu ainda que é fundamental alterar “a cultura cívica dominante” em que os casos de violência doméstica são considerados normalizados.



“Evocar as vítimas é começar a agir”, acrescenta.