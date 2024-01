Costa diz que é momento de líderes "se encherem de paciência" para negociar apoio à Ucrânia

Olivier Matthys - EPA

"Neste momento, em que o Conselho Europeu ainda nem começou, não é momento de perdermos a paciência, é momento de nos enchermos de paciência para, com toda a energia e o empenho, procurarmos obter um acordo", declarou António Costa, falando à imprensa portuguesa em Bruxelas no final de uma cerimónia de homenagem ao antigo presidente da Comissão Europeia Jacques Delors.



"As divergências entre os 27 Estados-membros são algo que temos de perceber que é natural e existirão sempre. A Europa tem demonstrado, ao longo destes anos todos, que perante as divergências entre os Estados-membros, teve sempre a capacidade de as ultrapassar e de encontrar pontos de acordo e esse ponto de acordo também tem de ser encontrado aqui porque temos de encontrar uma perspetiva estável de financiamento à Ucrânia e garantir que todos os Estados-membros cumprem os valores que fundam a nossa União e todos têm de ser tratados com justiça e equitativa, como no acesso aos fundos europeus, cumprindo as regras", elencou o chefe de Governo português.