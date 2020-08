Costa diz que é preciso uma nova ajuda para a realidade Covid-19

António Costa admite ainda um aumento do salário mínimo no próximo ano e adia a redução do IRS para 2022 ou 2023.



À esquerda, pede apoio para que os próximos Orçamentos do Estado assegurem a recuperação de rendimentos.



Sobre Reguengos, o chefe do executivo diz que soube esta semana do inquérito pedido pela ministra Ana Mendes Godinho.