Costa diz que é prematuro analisar futuro da PGR

09 Jan, 2018

O primeiro-ministro afirmou que nunca dirá nada em público sobre a não recondução da Procuradora Geral da República antes de falar com o Presidente da República.



"O calendário impõe que essa decisão tenha de ser tomada em outubro e, como é próprio da Constituição, decorre de um diálogo entre Governo e Presidente da República. Nunca direi nada em público sobre o futuro do Ministério Público, sobre o futuro da atual PGR, sem que fale primeiro com o Presidente da República", afirmou o primeiro-ministro, que assegurou que ouvirá também os grupos parlamentares.



PSD acusa Governo de desautorizar PGR

António Costa considera que a questão é prematura, já que o mandato só acaba em outubro, dizendo ainda que não vai assumir uma posição que o próprio governo ainda não analisou.Sobre a posição expressa pela ministra da Justiça, António Costa disse tratar-se de uma "interpretação jurídica pessoal"."Se me pergunta, tenderei a dizer que a interpretação da ministra da Justiça está correta, mas é absolutamente prematuro discutir o tema, não vou assumir em nome do Governo uma posição que o Governo não analisou", assegurou.O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, condenou o Governo pelo anúncio da não recondução da PGR, afirmando que existe um antes e um depois do seu trabalho no que diz respeito aos casos de corrupção."Há um antes e um depois da doutora Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República, é a primeira vez que a justiça mostrou que não é diferente com os fortes e com os fracos, com grandes e pequenos", afirmou Hugo Soares, desafiando António Costa a "desautorizar a ministra da Justiça" ou assumir se a posição do Governo será propor outro nome para o cargo.António Costa respondeu que o assunto da recondução de Joana Marques Vidal, surgiu numa entrevista com a ministra da Justiça e que Francisca Van Dunen apenas respondeu de boa fé a uma pergunta."Eu não desautorizo posições jurídicas de qualquer membro do Governo", afirmou.António Costa fez, depois, uma alusão indireta ao processo da Operação Marquês, no âmbito do qual é arguido o antigo primeiro-ministro socialista José Sócrates."É difícil encontrar alguém que, ao longo de toda a sua vida, mais escrupulosamente tenha respeitado a autonomia do Ministério Público do que eu próprio, em circunstâncias bem difíceis, por vezes com grande incompreensão de pessoas que são minhas amigas, camaradas, e pessoas com quem tive a honra de trabalhar. Mesmo assim, sempre separei o que é a política do que é a justiça e essa é uma linha de que nunca me afastarei", afirmou.Francisca Van Dunem disse esta terça-feira que o Governo não deverá renovar o mandato de Joana Marques Vidal como Procuradora-Geral da República. Em entrevista à TSF, a ministra da Justiça considerou que a Constituição prevê “um mandato longo e um mandato único”.