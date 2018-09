Partilhar o artigo Costa diz que universalização do pré-escolar é prioridade para o sucesso educativo Imprimir o artigo Costa diz que universalização do pré-escolar é prioridade para o sucesso educativo Enviar por email o artigo Costa diz que universalização do pré-escolar é prioridade para o sucesso educativo Aumentar a fonte do artigo Costa diz que universalização do pré-escolar é prioridade para o sucesso educativo Diminuir a fonte do artigo Costa diz que universalização do pré-escolar é prioridade para o sucesso educativo Ouvir o artigo Costa diz que universalização do pré-escolar é prioridade para o sucesso educativo