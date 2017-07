Costa e Marcelo ouvem razões de militares

11 Jul, 2017, 11:15 | País

A reunião desta tarde junta António Costa e o chefe do Estado Maior das Forças Armadas e com os chefes dos três ramos militares, Exército, Marinha e Força Aérea.



Segundo fonte oficial do Governo na reunião, agendada para as 17h00 na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, estará também presente o ministro da Defesa, Azeredo Lopes. António Costa regressou esta segunda-feira de férias.



Da reunião entre Marcelo Rebelo de Sousa, Comandante Supremo das Forças Armadas e as chefias militares não surgiram informações públicas.





Presidente da República e primeiro-ministro colocam no centro da agenda a tentativa de tomar o pulso ao descontentamento nas Forças Armadas, depois do assalto aos paióis de Tancos e ao afastamento de cinco comandantes até que estejam concluídas as investigações internas sobre o que aconteceu em Tancos.Esta segunda-feira, o tenente-general Faria Menezes formalizou o pedido de exoneração do cargo de comandante das Forças Terrestres e passagem à situação de reserva.No sábado, o Exército informou que o “Tenente-General Antunes Calçada apresentou declaração de passagem à situação de reserva, a qual foi aceite pelo General Chefe do Estado-Maior do Exército”.“A fim de assegurar a manutenção da cadeia de comando, o Senhor Tenente-General Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, Tenente-General Rodrigues da Costa, foi nomeado para assumir o cargo de Comandante do Pessoal em acumulação”, lê-se no comunicado.Passaram praticamente duas semanas do assalto em Tancos. Até agora, é desconhecido o paradeiro do material militar roubado.