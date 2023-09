Foto: Fernando Veludo - Lusa

Os docentes quiseram mostrar aos governantes que estão insatisfeitos com as condições de vida destes profissionais do ensino.



O protesto, que foi organizado por um movimento de professores da região Norte, contou com a presença do líder do S.TO.P, André Pestana, que descreve uma situação indigna, ao nível do alojamento dos docentes.