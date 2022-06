Costa e PS saúdam eleição de Vasco Cordeiro para presidente do Comité das Regiões da UE

"Felicito Vasco Cordeiro pela sua eleição hoje como presidente do Comité das Regiões da União Europeia. É a primeira vez que um português preside a este órgão da União Europeia", escreveu o líder do executivo na sua conta na rede social Twitter.

Na mensagem, António Costa considera que esta eleição "honra Portugal e o prestígio da autonomia das regiões autónomas" dos Açores e da Madeira.

Vasco Cordeiro é o primeiro português a presidir ao Comité das Regiões da União europeia (UE), cargo que ocupará nos próximos dois anos e meio.

Também o secretário-geral adjunto dos socialistas, João Torres, saudou a eleição de Vasco Cordeiro, presidente do PS dos Açores, para a presidência do Comité das Regiões da União Europeia.

Em comunicado, João Torres considerou que "a eleição de Vasco Cordeiro para a presidência do Comité das Regiões honra e dignifica o PS e, especialmente, Portugal".

"É nosso primeiro compatriota a assumir este cargo, num órgão relevante para a elaboração da legislação europeia com impacto nas regiões e nos municípios", referiu.

O novo presidente do Comité das Regiões, Vasco Cordeiro, disse hoje, em Bruxelas, que a Europa tem de se fortalecer para enfrentar os desafios da atualidade, nomeadamente a pandemia de covid-19 e a guerra na Ucrânia.

"Estamos a sair de uma pandemia e temos uma guerra com consequências diretas na Europa", disse, em conferência de imprensa, após a eleição, salientando que a atualidade "requer uma Europa mais forte e mais justa" e que defenda os seus valores.

Vasco Cordeiro apelou ainda a uma melhor defesa da política de coesão, em benefício das regiões, municípios e localidades.

No futuro, nomeadamente após o fim do atual quadro financeiro plurianual (2021-2027), "a política de coesão deve servir múltiplos interesses, deve servir também para acudir a situações de emergência, como acontece com a pandemia e a guerra na Ucrânia", acrescentou.

Vasco Cordeiro foi primeiro vice-presidente do Comité das Regiões nos últimos dois anos e meio e agora sucede ao grego Apostolos Tzitzikostas, após eleição na sessão plenária para a segunda parte do mandato do período 2020-2025.

Membro do Comité das Regiões desde 2013, o agora presidente é o primeiro oriundo de uma região ultraperiférica.

Em 2012, Vasco Cordeiro foi eleito presidente do Governo Regional dos Açores, sucedendo a Carlos César num cargo que ocupou até às eleições regionais de 2020.