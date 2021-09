Costa em mais de 40 municípios, abrangendo todos os distritos, Madeira e Açores

Esta informação referente à participação de António Costa nos períodos de pré-campanha e campanha socialista para as eleições do próximo dia 26 consta de um comunicado hoje divulgado pelo PS.

"Até às eleições de 26 de setembro, o secretário-geral irá estar em mais de quarenta locais, de norte a sul do país, marcando presença em todos os distritos e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, apesar de a sua disponibilidade estar condicionada pelo exercício de funções de primeiro-ministro, pelo que as ações de campanha estarão concentradas aos fins de semana e à noite durante a semana", lê-se no comunicado.

Entre a próxima sexta-feira e domingo, o líder socialista vai estar no interior norte do país, passando por municípios dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda e terminando no concelho da Covilhã.

António Costa inicia este périplo de três dias na sexta-feira à noite, em Bragança, estando num comício ao lado do candidato socialista à Câmara desta capital de distrito, o deputado Jorge Gomes, ex-secretário de Estado da Administração Interna.

No sábado, o líder socialista começa o dia em Mirandela, pelas 10:00, apoiando a ex-deputada Júlia Rodrigues para um segundo mandato como presidente da Câmara, seguindo depois para Chaves (12:00) com uma sessão de apoio a Nuno Vaz.

Ao início da tarde, António Costa estará em Vila Real com o presidente da Câmara desta cidade, Rui Santos, que é também presidente da Associação Nacional dos Autarcas do PS, deslocando-se depois para Lamego, onde apoiará o candidato Ângelo Moura, e para Resende, concelho em que os socialistas candidatam Garcez Trindade.

O secretário-geral do PS termina o dia em Viseu, com uma sessão agendada para as 21:00 -- um município considerado um "bastião" do PSD e em que os socialistas candidatam João Azevedo, deputado, ex-presidente da Câmara de Mangualde e membro da direção deste partido.

No domingo, o líder socialista estará pelas 15:00 na Guarda, numa ação de apoio à candidatura de Luís Couto à presidência desta Câmara Municipal que o PS aposta em recuperar.

Antes de regressar a Lisboa, António Costa vai estar na Covilhã, pelas 17:00, aqui em apoio à candidatura de Vítor Pereira.

Segundo a nota divulgada pelo PS, nas ações de campanha nestes municípios do interior norte do país, os discursos de António Costa vão centrar-se nos temas da demografia e da coesão territorial.

Para as eleições de 26 de setembro, a direção do PS liderada por António Costa assumiu como objetivos "consolidar os resultados dos atos eleitorais de 2013 e 2017, mantendo a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)".

Ainda em relação às eleições do próximo dia 26, a direção do PS salienta que vai estar nas 308 candidaturas a câmaras municipais (278 no continente, 11 na Madeira e 19 nos Açores), concorrendo também a 2.759 freguesias.

Das 308 candidaturas a câmaras municipais, de acordo com os dados desta força política, o PS integra apenas "seis coligações, apoia nove candidaturas independentes e apresenta 51 cabeças de lista independentes".

"A presença de mulheres nas listas socialistas registou um crescimento face às eleições anteriores, designadamente ao apresentar 44 cabeças de lista do sexo feminino às eleições de 26 de setembro", acrescenta-se no mesmo comunicado.