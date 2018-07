Costa entrega veículos de combate a incêndios à GNR e à força especial de bombeiros

O primeiro-ministro entregou 36 veículos de combate a incêndios ao Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR e à Força Especial de Bombeiros.



Este reforço faz parte de um total de 124 viaturas de combate a incêndios com um investimento de 7 milhões e 500 mil euros



Em Pampilhosa da Serra, António Costa afirmou que a revitalização do interior e a reforma da floresta são as prioridades do Conselho de Ministros extraordinário deste sábado na região de Coimbra.