Costa frisa que estado de emergência será decretado "sempre que necessário"

Questionado sobre se, a partir de maio, será necessário continuar a renovar o estado de emergência ou se está previsto algum outro mecanismo legal que o substitua, António Costa respondeu que o "entendimento do Presidente da República e do Governo é que o estado de emergência deve ser decretado sempre que necessário".



"Como é sabido, existem outros instrumentos jurídicos, desde a lei de bases da emergência de saúde pública, quer a lei de bases da proteção civil, que já disponibilizam um conjunto de ferramentas para se poderem restringir certos movimentos ou certas atividades em função dos riscos de saúde pública. O Governo, aliás, utilizou-os ainda antes do estado de emergência", recordou o chefe do Executivo.



Contudo, após várias dúvidas levantadas por constitucionalistas quanto a esses mecanismos, chegou-se à conclusão de que, "para que não haja dúvidas legais, mais vale ter um estado de emergência preventivo para assegurar que as medidas necessárias são tomadas", explicou.