Costa insiste na mensagem de que solidariedade deve ser o fundamento da União Europeia

No discurso de encerramento do ano letivo do Colégio da Europa, na Bélgica, o primeiro-ministro salientou o fim de alguns tabus em matéria de relançamento da economia e voltou a apelar ao reforço das competência da Agência Europeia do Medicamento.