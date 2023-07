Foto: Toms Kalnins - EPA

"Acho que os portugueses têm motivos diversos para poder confiar no sistema de justiça. Não há nenhum país, que eu conheça, onde o grau de independência dos tribunais e da autonomia do Ministério Público seja tão elevado como em Portugal", afirmou o primeiro-ministro aos jornalistas no final da reunião da NATO que decorreu em Vilnius.



Para António Costa, "ninguém está acima de qualquer suspeita, ninguém está acima da lei. Seja o cidadão comum, seja o primeiro-ministro seja quem for".