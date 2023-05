Costa não teme dissolução do Parlamento e queda do Governo

António Costa não teme a dissolução da Assembleia da República e a queda do Governo. Questionado pela RTP, o primeiro-ministro diz mesmo que a vida política é menos ficção e mais normal do que se possa pensar. No primeiro de dois dias dedicados ao distrito de Braga, o chefe de Governo contornou as perguntas sobre João Galamba.