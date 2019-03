Costa nega manter "braço-de-ferro" com enfermeiros

Foto: Manuel Almeida - Lusa

"Recordo que a primeira grande reivindicação - e era o compromisso que nós tínhamos - era a reposição do horário de trabalho das 35 horas. Está não só reforço para quem tinha perdido, como foi alargado para os enfermeiros que entraram no sistema com contrato individual de trabalho", apontou António Costa.



"Em segundo lugar, já temos mais 4100 enfermeiros do que tínhamos no início da legislatura. Relativamente aos enfermeiros que exercem funções como enfermeiros especialistas, repusemos o subsídio próprio de enfermeiro especialista", prosseguiu o primeiro-ministro.



"Neste momento, estamos a aguardar o fim do prazo que os sindicatos têm para se pronunciarem, no debate público que apresentámos, relativamente à carreira, no dia 28, para podermos aprovar a nova carreira, que prevê as categorias de enfermeiro especialista e enfermeiro gestor", afirmou.

"É como a vida de uma família"



António Costa reconheceu, por fim, que "não há acordo quanto a tudo": "Há reivindicações que são absolutamente impossíveis".



"O esforço que temos vindo a fazer e que temos de continuar a fazer é para continuarmos a contratar mais profissionais, podermos continuar a não aumentar as taxas moderadoras, podermos continuar a investir em equipamento, em novas instalações, que melhoram também as condições de quem trabalha. Portanto, se nós queremos fazer tudo isto, temos de conjugar as diferentes necessidades. É como a vida de uma família", rematou o governante.



António Costa falava aos jornalistas à margem da inauguração do novo Centro de Saúde de Odivelas, uma obra que implicou um investimento de 1,4 milhões de euros e visa servir 41.800 utentes.