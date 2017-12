Costa negoceia em Marrocos baixa da fatura energética

"O principal desafio que temos é o de estabelecermos a interconexão elétrica. É uma oportunidade para podermos de uma modo sustentável contribuir para baixar e termos uma melhor fatura energética", sustentou António Costa, no final do primeiro dia de cimeira, acompanhada pela jornalista Susana Barros.



Este projeto de investimento para a construção do cabo de interligação elétrica deve arrancar no primeiro semestre de 2018 e está avaliado entre 500 e 700 milhões de euros, tendo como modelo técnico e financeiro o esquema de operação usado na ligação edificada entre a Holanda e o Reino Unido, que custou cerca de 600 milhões de euros.



No plano técnico, o cabo de interligação elétrica permitirá a Portugal vender energia a Marrocos em alguns momentos de um determinado dia e, eventualmente, comprar em outras alturas desse mesmo dia. O transporte de energia far-se-á nos dois sentidos", completou o mesmo responsável.



De acordo com os estudos, que se encontram em fase de conclusão, o cabo deverá ligar a zona de Tavira, no Algarve, à cidade marroquina de Tânger.



Ainda segundo António Costa, com a conclusão do cabo de interligação elétrica, "será reforçada a segurança do abastecimento energético dos dois países, através de uma maior diversificação das fontes de energia".



"A partir de agora é uma responsabilidade dos dois governos criarem o quadro necessário para que surjam os investimentos para a concretização desta obra. Esta é uma das prioridades das relações com Marrocos nos próximos anos", sustentou o primeiro-ministro.