Costa pede a portugueses que saiam com segurança em semana de feriados

Foto: Luís Forra - Lusa

O primeiro-ministro abriu a época balnear na Praia da Rocha, em Portimão, no Algarve, e deixou vários apelos aos portugueses, sobretudo aos que vão sair de férias, e ficou a perceber como vai ser possível verificar a lotação das praias.