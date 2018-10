Costa pede explicações sobre discrepâncias no programa de integração de precários

RTP19 Out, 2018, 11:41 / atualizado em 19 Out, 2018, 12:05 | País

Tendo em conta que as comissões de avaliação bipartidária do Ministério das Finanças e do Trabalho receberam 33.478 trabalhadores requerimentos e apenas emitiram 13.594 pareceres positivos, António Costa decidiu pedir esclarecimentos.



“Importa apurar e esclarecer as causas e as razões que justificam essa diferença, designadamente, a possibilidade de existirem requerimentos apresentados que correspondam a situações não elegíveis de acordo com os critérios legalmente definidos”, bem como “ a eventualidade de estarem a ser indeferidos requerimentos que cumpram os critérios definidos”, lê-se no despacho do primeiro-ministro.



Os serviços dos Ministérios das Finanças e do Trabalho têm até quarta-feira para verificar os requerimentos indeferidos, bem como os fundamentos invocados. Para responder ao apelo do primeiro-ministro devem, depois analisar pareceres desfavoráveis e os motivos. Por fim, devem dizer claramente os “critérios concretos” utilizados por cada comissão, utilizados para distinguir as necessidades permanentes das temporárias, de modo a para determinar as situações em que o vínculo jurídico é considerado adequado.





Os serviços dos ministérios devem ainda fazer "a identificação das situações em que o dirigente máximo do órgão, serviço ou entidade do setor empresarial informou a CAB de que o trabalhador em causa não assegurava uma necessidade permanente dos serviços e a justificação apresentada para a manutenção do mesmo no exercício de funções".



Grande parte dos processos não aprovados são de trabalhadores já contratados

"Uma grande parte daqueles que concorreram ao processo do PREVPAP e que viram os seus processos não aprovados tem a ver com o facto de serem pessoas que já têm contratação permanente com o Estado ou com outras instituições e, portanto, não se enquadravam no reguime de regularização", disse o ministro do Trabalho, "em primeira mão" à RTP.





Vieira da Silva garante que "o processo está muito avançado" e que deverá estar concluído ainda este ano.



Costa surpreendeu deputados ao abordar tema dos precários

No debate quinzenal no Parlamento, o primeiro-ministro referiu que estava "intrigado com a situação" e admitiu chamar à responsabilidade os dirigentes da administração pública que estão a indicar como necessidades permanentes nos seus serviços números inferiores aos dos contratados.



António Costa surpreendeu os deputados durante o debate quinzenal ao fazer alertas sobre os trabalhadores precários, questionando mesmo o papel dos dirigentes da administração pública. Ou “há pessoas que correspondem a necessidades efetivas e não estão a ser contratadas” ou “há responsabilidades de dirigentes que contrataram pessoas de que não necessitavam”, declarava.



No dia seguinte ao alerta sobre as “discrepâncias”, António Costa assinou o despacho em que dava oito dias úteis para os ministérios das Finanças e Trabalho entregarem uma “análise detalhada” às deliberações das Comissões de avaliação bipartida.