Costa quer 70% da população adulta com ensino secundário completo até 2030

Esse objetivo foi transmitido por António Costa no discurso de encerramento da sessão da manhã do Seminário Estratégia Norte 2030, no Europarque, que está a decorrer em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

O chefe do Governo referiu que o investimento na qualificação dos portugueses foi a "maior mudança estrutural" que o país teve nos últimos 20 anos, afirmando que esse esforço "tem de ser prosseguido e não se pode centrar apenas nas novas gerações", onde o país já está "acima da média europeia na frequência do ensino superior".

"Não podemos deixar ninguém para trás", afirmou Costa, sublinhando que o investimento que tem de ser feito na educação e na formação de adultos "é da maior importância".

O primeiro-ministro referiu ainda que o investimento na educação dos adultos implica um esforço "gigantesco" do ponto de vista das pessoas e das empresas, porque "grande parte desta população é a população ativa".

Costa lembrou ainda que, em 2004, quando foi o último processo de alargamento da União Europeia, só 25% da população portuguesa tinha o ensino secundário, enquanto que, nos novos países da adesão, 75% da população já tinha pelo menos o ensino secundário.

Na sua intervenção, Costa disse ainda haver uma meta contratualizada para que cerca 200 mil trabalhadores estejam envolvidos em ações de `upskilling` e `reskilling`, tendo em conta que há um conjunto de atividades que hoje existem e que vão necessariamente ser descontinuadas, neste processo de transição digital e energética.