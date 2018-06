Costa quer acelerar "wi-fi" livre e cibersegurança em Portugal

Foto: Nuno Veiga - Lusa

O primeiro-ministro identificou duas áreas de interesse comum entre a Cisco e as autoridades portuguesas.



"O 'wifi' livre, porque ajuda a modernizar o país - e é uma oportunidade de negócio para a Cisco. E a outra área, obviamente, é a da cibersegurança. Portugal é hoje um país muito atrativo para a localização de empresas. Estar do outro lado do Atlântico, no mundo de hoje, já não é uma barreira", acentuou o líder do executivo.