Costa reúne com autarcas de concelhos que estão com maior taxa de incidência

O primeiro-ministro reuniu-se com os autarcas municípios do continente com maior taxa de incidência. Em causa estão Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior. São concelhos com mais de 240 novos casos Covid-19 por 100 mil habitantes.