Costa: "Temos de prolongar as medidas", com ou sem estado de emergência. Portugal "vai entrar no mês mais crítico"

O primeiro-ministro argumenta que têm de ser prolongadas no tempo medidas como as que estão em vigor com o estado de emergência, porque "temos tido sucesso a baixar o pico desta pandemia, o momento em que o maior número de pessoas está infetado". Ou seja, devendo o pico registar-se mais tarde, também se devem prolongar as medidas "com estado de emergência ou sem estado de emergência".